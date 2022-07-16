Как подарить вторую жизнь одежде при помощи бритвы

Рано или поздно даже самая на первый взгляд качественная одежда может прийти в негодность. Способствует тому множество факторов: от неправильной стирки до экстремальных погодных условий.

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Однако отнюдь не всегда стоит немедленно избавляться от вещи, которая потеряла товарный вид. К примеру, иногда старое пальто или кардиган может спасти обычная одноразовая бритва. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Чтобы убрать катышки при помощи бритвы нужно быть максимально осторожной: это эффективный способ, но одно неверное движение может порезать ткань. Лучше всего брать не новую, а уже использованную бритву, чтобы она не была излишне острой.

Слегка натяните ткань и зафиксируйте материал на плоской, хорошо освещенной поверхности. Двигайте лезвием очень близко к ткани, но не касайтесь ее. Так вам удастся срезать торчащие над поверхностью катышки, но не порезать ткань.