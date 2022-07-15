Стилист объяснила, почему метод цветотипов уже не работает

Девушки с разными внешностями и колоритами используют цвета вне своей палитры и выглядят при этом прекрасно. Стандартная история цветотипов устарела. Все прогрессивные стилисты пользуются новой методикой — дирекционный метод цветотипирования. Метод заключается в индивидуальном подборе оттенков. Подробнее о нем WMJ.ru рассказала имиджмейкер Клара Шонхорова.

Клара Шонхорова персональный стилист, имиджмейкер

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Цветотип и его виды

Цветотип— это цвета, которые определяют основной стиль человека по его внешности. Тон играет ключевую роль и зависит от цвета кожи, волос и глаз. По этим признакам подбирают индивидуальные цвета в одежде или косметике. Здесь важно отметить слово «индивидуальные». Гармонично подобранные цвета подчеркнут естественную красоту и скроют какие-либо изъяны. Зная все тонкости своего цветотипа, можно создать идеальный образ. Бесспорно выбор правильной цветовой гаммы в одежде способен преобразить любую девушку. Не секрет, что обладательницы рыжих волос будут выглядеть сногсшибательно в одежде с зелеными оттенками. А белокожие брюнетки выглядят эффектно с яркой красной помадой, но чем хуже голубоглазые блондинки в тех же тонах и цветах?

Девушка-Зима— темный и холодный. Основное отличие девушек с цветотипом зимы — это темный оттенок волос. Он может быть как каштановый, так и черный. Глаза ярко выражены: зеленые, ярко-синие, темнокарие. Кожа при зимнем типе будет белой. Рекомендуют оттенки с насыщенными цветами: синий, серый, черный, серебряный, изумрудный, пурпурный. Девушкам с зимним типом не следует выбирать теплые оттенки: светло-розовый, бежевый, оранжевый.

Девушка-Весна— мягкий и светлый. Отличительные черты весны — кожа светлого оттенка, волосы теплого тона, глаза светлые. Говоря о волосах, то здесь выделяют блондинок и светло-русых с серыми, голубыми или зелеными глазами. Подойдут таким девушкам нежные и светлые оттенки. Рекомендуют выбирать молочный, персиковый, бежевый, шоколадный, цвет тиффани и другие светлые цвета. Избегать советуют розовый, красный, коричневый.

Девушка-Лето— холодный и мягкий. Выделяют благодаря холодному тону кожи и волосам с небольшой прохладой. Оттенки волос варьируются от блонда до русых. Основными признаками являются холодная палитра цветов со светлыми оттенками. Пастельные цвета должны быть холодные: белый, голубой, розовый, лимонный, в идеале синий. Точно не подойдет черный цвет, а также ярко-желтый и яркооранжевый.

Девушка-Осень — теплый и светлый. Кожа и волосы золотистого, рыжего или даже огненно-красного оттенка. При этом цвет глаз: зеленый, карий, голубой. Представительницам «осени» как эффектным и ярким девушкам предлагают насыщенные цвета: зеленый, бордовый, оранжевый, коричневый, желтый. Обязательно исключить холодные оттенки: черный, красный и синий.

Примеры цветотипов

Многие стилисты выбирают другой путь и не придерживаются стандартного сочетания цветов. Конечно, знать основную информацию о цветотипах необходимо, чтобы избежать ненужных покупок, но точно не поддаваться шаблонным теориям. Начнем с самых редких примеров — рыжие девушки. Давайте посмотрим на одну из самых известных представительниц — Эмму Стоун. Разве плохо ей в серебре (которое априори является зольным оттенком) или в зольном оттенке красного и синего?! Она выглядит в них просто шикарно. Или же в светлых цветах, которые по теории относятся к весне. А ведь и в них она прекрасна, особенно с учетом макияжа.

Ким Кардашьян — явная по всем параметрам Зима. Ее стилю уже которой год подряд подражают главные модницы всего мира. Оттенки у Зимы, как мы помним яркие и глубокие. Но на всех примерках на Ким светлые пастельные тона, она их очень любит. При этом волосы разных цветов. В целом если вы также, как и Ким делаете ежедневно яркий мэйк, при котором кожа будто отфотошоплена, если ли разница какого цвета на вас одежда?! Ведь макияж решит все за вас. Считается ли с этим теория цветотипов?

Теперь посмотрим на очень «весеннюю» Леони Ханне. Светловолосая и голубоглазая девушка, которая обожает быть яркой, но это категорически противоречит рекомендациям девушки-весны. Рассмотрим роковую красотку Ирину Шейк. Супермодель блистает и в ярком, и в черном, и в светлом тоннах. Как мы видим, теория цветотипов работает слабо и в жизни мало схожа с реальностью. Девушки с разными внешностями и колоритами используют цвета вне своей палитры и выглядят при этом прекрасно. Стандартная история цветотипов устарела. Все прогрессивные стилисты пользуются новой методикой — дирекционный метод цветотипирования. Метод заключается в индивидуальном подборе оттенков.

Как правильно провести дирекционный метод цветотипирования

Дирекционный метод — это подбор цветов, наилучшим образом подходящих внешности, основываясь на трех характеристиках цвета. Любой цвет можно соотнести к теплому либо холодному, яркому или приглушенному, темному или светлому. Из них мы выбираем доминантную, то есть самую важную. Многолетняя практика подбора сформировала следующий проверенный путь.

Шаг 1

Определите/обсудите со стилистом и учтите при подборе цвета ваш ежедневный макияж. От этого зависит будет ли ваша внешность прекрасна в таком пастельно — бежевом оттенке, как у Ким, если вы по всем признакам Зима.

Шаг 2

Светлая-темная

Яркая-приглушенная

Холодная-теплая Подготовьте больше зеркало. Наденьте белую футболку. Удалите макияж с лица. Подберите одежду, ткани или платки по следующим парам:

Прикладывайте их чередуя каждую пару и выбирайте один из цветов парной конфигурации. Смотрите, какая из тканей лучше подходит вашей коже и чертам лица. Определяйте, какой из цветов вам больше подходит при дневном свете. Возможно, вам два вида из пары подойдут, такое в практике тоже бывает. Прикладывая ткани, смотрите на реакцию кожи: появилась ли краснота, возможно, меняется оттенок кожи или лицо играет по-другому.

Шаг 3