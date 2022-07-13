Чем короче, тем лучше: как носить мини этим летом

Культ тела — тренд этого сезона. На подиумах и в жизни мы наблюдаем за тем, что разрезов и вырезов становится еще больше, юбки теперь чуть шире ремня, а на замену топам приходят разнообразные бра и лифы в бельевом стиле. Чтобы чувствовать себя уверенно с минимум одежды на теле нужно работать над самооценкой, принять и полюбить себя. А для того, чтобы при этом еще и быть самой модной, мы собрали советы стилиста и с недавнего времени фэшн-эксперта сети офф-прайс магазинов Familia Софи Елисеевой.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Софи Елисеева Фэшн-эксперт сети офф-прайс магазинов Familia

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«Я очень рада стать часть такого крутого проекта. Сейчас формат офф-прайс особенно актуален, на мой взгляд. В Familia много классных трендовых вещей, качественных айтемов, которые не подвластны быстротечным веяниям, интересная подборка обуви и аксессуаров. Также очень радует наличие моих любимых брендов, остановивших продажи в России. Я провела в одном из магазинов сети несколько часов и обнаружила много горячих трендов этого лета. Один из них — это тренд на голое тело. Ниже делюсь тем какие части тела оголить, на какие вещи обратить внимание, с чем их носить и как сочетать.»

Платья экстремальной длины

Лето — значит, надо раздеваться. Первое, что приходит на ум — это конечно же короткие платья. Обратите внимание на многослойность, свободный крой, кружево, натуральные ткани, асимметрию, стиль 60-х, флористический принт. Все эти модели я нашла в магазине. Сочетайте платья с грубыми сандалиями, минималистичными балетками, казаками и кедами. На фото платья Marni и Mango, в которые я влюбилась с первого взгляда!

Кстати, найдя вещь премиум сегмента можете не сомневаться в ее подлинности. Я лично изучила этот вопрос и могу сказать, что в Familia все вещи строго оригинальные — байеры выкупают их напрямую у поставщиков. А еще классная новость для поклонников люкса — в специальных корнерах Gold Brands представлены дизайнерские вещи мировых брендов по очень соблазнительным ценам.

Мини-юбки

Мини-юбка впервые завоевала популярность в 60-х-70-х годах и стала одним из главных атрибутов сексуальной революции. В эпоху нулевых появились микро-мини с низкой посадкой. В этом сезоне мини-юбки отличаются более структурированным и приталенным силуэтом и яркими оттенками. Юбки сейчас можно носить как на низкой посадке, так и на высокой. Однотонные или с богатым декором, джинсовые, шелковые, изо льна — экспериментируйте и не бойтесь выделиться. Шопинг в Familia как раз для этого — почти все вещи представлены здесь в единичном экземпляре. Нашла свой заветный размер S — бери не раздумывая, через несколько часов его может забрать уже другая фэшиониста.

Бра вместо футболок

В гардеробе много бра, которые лежат без дела? Пришло их время! Выбирайте непрозрачные модели и не бойтесь носить их вместо топов и маек. А если хочется найти новые модели, загляните в бельевой отдел Familia, здесь представлен большой выбор по очень приятным ценам. Отличный вариант, если не хочется тратить на бра целое состояние! Моя любимая находка — шелковый лиф небесно-голубого оттенка. Такой верх можно сочетать с чем угодно — юбки длины миди, шорты, свободные джинсы и брюки палаццо. Дополняйте бра рубашками, пиджаками с мужского плеча или носите как самостоятельную вещь. Не бойтесь переборщить, в этом сезоне можно оголять все и сразу!

Мини и микро шорты

В отличие от вышеперечисленных моделей, которые не теряют свою актуальность уже много десятилетий, шорты длины мини — это быстротечный тренд. На вещи, которые в скором времени выйдут из моды обидно тратить большие суммы, отличный вариант для таких покупок — магазины Familia со своими скидками до 85%. Качественные трендовые вещи по выгодным ценам — самое приятное сочетание. Ультракороткие модели шорт я бы посоветовала носить с босоножками на каблуке, чтобы еще больше привлечь внимания к своему аутфиту. Также их можно сочетать с казаками, кедами и грубыми рыбацкими сандалиями, которые опять возвращаются в моду. Верх тоже может быть разнообразным. Например, кожаные микро-шорты можно замиксовать с нежными кружевными топами и блузами, что поможет сбалансировать образ. Варианты из денима носите с топами, футболками, расстегнутыми рубашками и oversize косухами.