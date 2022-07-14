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2 часа назад

Ирина Шейк снялась в боди для рекламы Бейонсе и Adidas

Lenta.ru

Российская супермодель Ирина Шейк снялась для рекламы коллаборации бренда американской певицы Бейонсе Ivy Park и марки Adidas. Соответствующий кард появился в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

Ирина Шейк снялась в боди для рекламы Бейонсе и Adidas
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенном снимке манекенщица позировала в откровенном боди бирюзового оттенка с поддерживающими грудь чашками и вырезами, обнажающими бедра и ягодицы. Образ знаменитости дополняла накидка с капюшоном с цветочным принтом и коричневые босоножки на высоких каблуках.

«Спасибо, Бейонсе, что позволила мне стать частью всего этого», — подписала она фото.

Известно, что данная коллекция под названием Ivytopia, которая позиционируется как инклюзивная и гендерно-нейтральная, будет выпущена в размерах от XXXS до XXXXL по цене от 30 до 200 долларов (от 1800 до 117 тысяч рублей). 21 июля она станет доступна на официальном сайте Adidas, 22-го — в некоторых магазинах, сообщило издание Daily Mail.

Мода,Ирина Шейк,
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