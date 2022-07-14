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1 час назад

Мужские трусы-боксеры стали модным трендом среди женщин

Lenta.ru

Женские шорты, напоминающие мужские трусы-боксеры, стали модным трендом лета 2022 года. Об этом пишет Daily Mail.

Мужские трусы-боксеры стали модным трендом
Фото:  Lenta.ru Lenta.ru

Согласно материалу, данный предмет отличают свободный силуэт, короткая длина, комфортный пояс-резинка и гульфик. Утверждается, что вещь обрела популярность среди инфлюэнсеров и знаменитостей, в числе которых модели Кендалл Дженнер, Белла Хадид и Эмили Ратаковски. Кроме того, фасон появлялся в коллекциях таких люксовых брендов, как Burberry и Dior.

Отмечается, что актуальными являются модели как светлых, так и насыщенных оттенков, в частности трендового в текущем сезоне оранжевого. Рекомендуется носить их с объемными рубашками, классическими пиджаками, кроп-топами, а также в дополнение к пляжным образам с бикини.

Мода,Кендалл Дженнер,Белла Хадид,
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