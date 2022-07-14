Женские шорты, напоминающие мужские трусы-боксеры, стали модным трендом лета 2022 года. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Согласно материалу, данный предмет отличают свободный силуэт, короткая длина, комфортный пояс-резинка и гульфик. Утверждается, что вещь обрела популярность среди инфлюэнсеров и знаменитостей, в числе которых модели Кендалл Дженнер, Белла Хадид и Эмили Ратаковски. Кроме того, фасон появлялся в коллекциях таких люксовых брендов, как Burberry и Dior.