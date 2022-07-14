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23 минуты назад

Россиянкам назвали самые модные модели купальников

Lenta.ru

Дизайнер Светлана Ничушкина назвала россиянкам самые модные модели купальников. Ее слова приводит издание «Газета.Ru».

Россиянкам назвали самые модные модели купальников
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению специалистки, в текущем летнем сезоне будут актуальны бикини с низкой талией и плавками-стрингами.

«Забудьте про закрытые купальные костюмы. Возвращается тренд на показ тела, как на подиумах в коллекциях сезона 2022 года, например, у Miu Miu», — заявила Ничушкина.

Эксперт также включила в список трендов купальники с классическими треугольными чашками на длинных завязках, которые можно обернуть вокруг талии. Стилистка отметила, что упомянутую модель любят за универсальность: с ней есть возможность получить ровный загар, а топ такой формы подходит любому размеру груди.

Ничушкина добавила, что на данный момент актуален тренд на купальники с металлическими застежками, эглетами и ручной вязкой. Что касается цветовой гаммы и дизайна, то эксперт советует обратить внимание на варианты с яркими цветами и анималистичными принтами. «Абсолютные бестселлеры этого лета — цвет "фисташка" и леопардовый принт», — рассказала она.

В заключение специалистка отметила, что немодными купальниками лета 2022 года считаются фасоны с эффектом push-up, а также варианты, в дизайне которых собраны все тренды, в том числе рюши, блестки, принт. «Чем лаконичнее модель, тем выигрышнее купальник подчеркнет вашу фигуру», — пояснила эксперт.

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