Названы 4 необходимых элегантной девушке предмета гардероба

Стилистка Ана Рейес назвала четыре необходимых элегантной девушке предмета гардероба. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, по словам эксперта, для создания удачного образа следует приобрести белые блузку и брюки.

«Они, определенно, подчеркнут ваш стиль и придадут изысканный вид»,

— заявила она. Кроме того, юзерша внесла в список базовые боди, отметив, что они сочетаются со многими вещами.

В то же время инфлюэнсерша порекомендовала обратить внимание на нарядные юбки.

«С помощью данного изделия вы сможете выглядеть элегантно, не прикладывая никаких усилий»,