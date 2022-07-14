Названы 4 необходимых элегантной девушке предмета гардероба

Стилистка Ана Рейес назвала четыре необходимых элегантной девушке предмета гардероба. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.
Так, по словам эксперта, для создания удачного образа следует приобрести белые блузку и брюки.
«Они, определенно, подчеркнут ваш стиль и придадут изысканный вид»,
— заявила она. Кроме того, юзерша внесла в список базовые боди, отметив, что они сочетаются со многими вещами.
В то же время инфлюэнсерша порекомендовала обратить внимание на нарядные юбки.
«С помощью данного изделия вы сможете выглядеть элегантно, не прикладывая никаких усилий»,
— подчеркнула она.