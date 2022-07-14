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1 час назад

Стилистка назвала четыре необходимых элегантной девушке предмета гардероба

Lenta.ru

Стилистка Ана Рейес назвала четыре необходимых элегантной девушке предмета гардероба. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Названы 4 необходимых элегантной девушке предмета гардероба
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, по словам эксперта, для создания удачного образа следует приобрести белые блузку и брюки.

«Они, определенно, подчеркнут ваш стиль и придадут изысканный вид»,

— заявила она. Кроме того, юзерша внесла в список базовые боди, отметив, что они сочетаются со многими вещами.

В то же время инфлюэнсерша порекомендовала обратить внимание на нарядные юбки.

«С помощью данного изделия вы сможете выглядеть элегантно, не прикладывая никаких усилий»,

— подчеркнула она.

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