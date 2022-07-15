Перечислены простые способы выглядеть стильно в жару

Согласно материалу, короткие юбки, а также модели длиной чуть выше колен следует сочетать с майками или рубашками, заправленными за пояс или завязанными на талии. Модные редакторы также посоветовали приобрести белую сорочку из льна. Утверждается, что в ней будет комфортно переносить высокие температуры. Кроме того, упомянутая вещь удачно смотрится в комплекте с любыми джинсами, платьями и купальниками.