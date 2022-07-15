Как определить цветотип внешности: быстрые способы, описание цветотипов

Наверняка вы замечали, что в некоторых своих нарядах вы себе особенно нравитесь, тогда как остальные кажутся на вас совершенно обычными, если не ужасными. Почему одна и та же вещь одну девушку очень украшает, а другую портит? У стилистов есть теория цветотипов, которую они используют, когда подбирают одежду или макияж клиенту. «Рамблер» рассказывает, как это работает.

Фото: PxHere PxHere

Температура и контраст

Видео дня

Теория цветотипирования внешности основана на двух фундаментальных характеристиках внешности:

Температура Контрастность

Что такое температура внешности

Температура внешности зависит от цвета кожи, волос и глаз, если он теплого оттенка, значит и внешность — теплая. И наоборот. Вроде бы просто, но не все могут сходу определить оттенок. Для этого можно воспользоваться следующими способами:

При дневном свете подойдите к окну и посмотрите на вены на своих руках, если они скорее синего цвета, значит вы относитесь к холодному типу. Если вы видите немного зеленоватый оттенок, ваш тип — теплый.

Поставьте на окно зеркало так, чтобы хорошо видеть свой портрет. Возьмите белую салфетку и приложите к лицу. Если на фоне белой салфетки, кожа приобретает розоватый оттенок — у вас холодный тип внешности, если оттенок желтоватый — теплый.

Еще один способ — приложить к лицу сначала металлизированную бумагу золотистого цвета, а затем фольгу, и посмотреть, на фоне какого материала кожа выглядит лучше. Если в сочетании с золотистым кожа светится, ваша внешность относиться к теплому типу, если кожа приобрела тусклый, землистый оттенок — у вас холодный тип. С фольгой этот способ работает наоборот. Если кожа лучше выглядит на фоне фольги, ваша внешность холодного типа, а если фольга придала лицу нездоровый вид — у вас теплый тип внешности.

Что такое контрастность внешности

Определить контрастность проще, поскольку люди в массе своей легко отличают яркое от бледного. Самый простой способ понять, насколько у вас контрастная внешность, — сфотографироваться и сделать изображение черно-белым. Если на фото вы видите яркие глаза, губы, брови, волосы — у вас контрастная внешность, если волосы, глаза, брови и губы не сильно отличаются от кожи, а скорее сливаются — ваша внешность не очень контрастная.

Какие цветотипы существуют

Сочетание этих характеристик — температуры и контрастности — дают нам четыре цветотипа.

Зима — холодный и контрастный

Весна — теплый и неконтрастный

Лето — холодный и неконтрастный

Осень — теплый и контрастный

Осталось только определить свои характеристики и буквально математически отнести себя к тому или иному типу.

Некоторые специалисты пошли дальше и предложили на основе температуры и контрастности выделить 12 типов — по числу месяцев в году. Резон в этом есть, ведь в природе не бывает чисто выраженных типов, всегда есть оттенки. Применительно к внешности можно сказать, что существует определенная градация оттенков — от более контрастного к менее контрастному и от более холодного к теплому. Так, если взять цветотип зима, то декабрь будет более контрастным, а февраль — менее, но по температуре оба месяца будут более теплыми, чем январь.

Сейчас стилисты все чаще отказываются от деления внешности на типы по температуре и контрастности. А все дело в том, что косметическая индустрия шагнула так далеко вперед, что можно изменить тип с помощью одного только макияжа. А стилисты, которые занимаются подбором одежды, говорят, что обращать такое пристальное внимание на цвет нужно лишь в том случае, если вещь находится в портретной зоне — это шапки, капюшоны, шарфы. В остальных случаях нужно просто смотреть в зеркало и руководствоваться лишь одним критерием — нравитесь вы себе или не очень.

А теперь подробнее о цветотипах.

Зима

Кадр из фильма "Разомкнутые объятия"

Чтобы не вспоминать каждый раз, какие у типа характеристики, достаточно воспроизвести у себя в голове зимний пейзаж — белый снег, черные деревья — холодно и контрастно. Такие девушки похожи на Белоснежку из знаменитой сказки — фарфоровая кожа, темные волосы. Выбирайте яркие оттенки с холодным подтоном — синий, изумрудный, красный, пурпурный, черный. А вот приглушенные теплые оттенки, особенно в зоне лица будут смотреться менее гармонично. Яркие представительницы типа: Пенелопа Крус, Меган Фокс.

Весна

Кадр из фильма "Золотой компас"

Весной температура повышается, но деревья стоят в полупрозрачной дымке — это теплый и неконтрастный тип внешности. Если вы девушка-весна, вам пойдут приглушенные цвета с теплым подтоном — сливочный, персиковый, тёплый бежевый, молочный шоколад, лососевый, абрикосовый, светло голубой, светло серый, светло оранжевый, розовый, голубой. Такой цветотип у Николь Кидман.

Лето

Кадр из сериала "Друзья"

Девушкам-лето очень идут синий, голубой, белый, жемчужный, пыльные оттенки розового, ягодный, винный, сиреневый, а избегать рекомендуется черного и насыщенно-оранжевого. Ориентируемся на Дженнифер Энистон, которая, кажется, не стареет.

Осень

Кадр из фильма "Детки в порядке"