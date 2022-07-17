Saint Laurent устроил показ мужской коллекции в пустыне

Французский дом Saint Laurent организовал показ мужской коллекции сезона "Весна 2023" в пустыне Агафай в Марокко. Об этом сообщает WWD.
Шоу прошло на закате - подиум для показа был выстроен вокруг круглого пруда, дополнительный эффект создавал искусственный туман. Коллекция стала отражением эстетики основателя дома, модельера Ива Сен-Лорана, который питал особую любовь к Марокко и вместе со своим партнером Пьером Берже подолгу жил в доме в Марракеше в часе езды от пустыни Агафай.
Практически все предметы гардероба, представленные на шоу, выполнены в черном цвете - исключение составляют белые рубашки и один свободный белый костюм с пиджаком на голое тело, терракотовые блузы с бантом и полупальто цвета фуксии.
"Для меня черный - это лучший способ увидеть силуэт, особенно в пустыне, где вы видите его четко, почти как эскиз",
- рассказал креативный директор дома Энтони Ваккарелло перед показом.
Основу коллекции составили пиджаки-смокинги узкого силуэта с широкими прямыми плечами, плащи и пальто, свободные струящиеся брюки. Материалами послужили шелк, бархат, кожа.
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