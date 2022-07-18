Стилисты рассказали, как выбирать одежду на каждый день

Вы наверняка слышали о понятии «базовый гардероб». Якобы у каждого должен быть набор определенных вещей на каждый день. Стилисты опровергли распространенные мифы и раскрыли правду о том самом гардеробе.

Список вещей

В Marie Claire утверждают, что базового гардероба быть не может. У каждой женщины свой список «обязательных» вещей. Это зависит от вкусов, образа жизни и телосложения.

Нейтральные цвета

Многие уверены, что базовый гардероб должен быть черно-белым. Но это не совсем так. Цветовая палитра тоже индивидуальна. Вещи должны сочетаться между собой и с внешностью хозяйки.

База всегда в моде

Вероятно, некоторые вещи «базы» действительно сэкономят время и деньги. Но мода настолько динамична, что быть уверенным в актуальности образа нельзя. Раз в 5-6 лет в любом случае мировой подиум расставляет новые акценты.

Аксессуары вторичны