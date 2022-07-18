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1 час назад

Стилисты рассказали, как выбирать одежду на каждый день

РИА "ФедералПресс"

Вы наверняка слышали о понятии «базовый гардероб». Якобы у каждого должен быть набор определенных вещей на каждый день. Стилисты опровергли распространенные мифы и раскрыли правду о том самом гардеробе.

Стилисты рассказали, как выбирать одежду на каждый день
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Список вещей

В Marie Claire утверждают, что базового гардероба быть не может. У каждой женщины свой список «обязательных» вещей. Это зависит от вкусов, образа жизни и телосложения.

Нейтральные цвета

Многие уверены, что базовый гардероб должен быть черно-белым. Но это не совсем так. Цветовая палитра тоже индивидуальна. Вещи должны сочетаться между собой и с внешностью хозяйки.

База всегда в моде

Вероятно, некоторые вещи «базы» действительно сэкономят время и деньги. Но мода настолько динамична, что быть уверенным в актуальности образа нельзя. Раз в 5-6 лет в любом случае мировой подиум расставляет новые акценты.

Аксессуары вторичны

Это не так. Стилисты утверждают, что аксессуары не просто дополняют образ, но и создают его вместе с одеждой. Пополнять их коллекцию тоже нужно и важно.

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