Названа вечно модная модель купальника

Редакторы глянцевого журнала The Symbol назвали бикини черного цвета вечно модной моделью купального костюма. Соответствующее сообщение появилось на сайте издания.
Упомянутая пляжная одежда имеет ряд преимуществ, отмечается в материале. Так, по мнению журналистов, он не пачкается и не желтеет от соленой воды и химикатов, которые присутствуют в бассейнах. Кроме того, данный купальник подходит любому типу фигуры. Как отметили эксперты, с черным бикини можно скорректировать свои формы, подобрав плавки с высокой посадкой и высокими разрезами.
Помимо этого, упомянутую модель купальника можно сочетать с хлопковой рубашкой белого цвета или парео.