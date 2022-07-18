Названа вечно модная модель купальника

Упомянутая пляжная одежда имеет ряд преимуществ, отмечается в материале. Так, по мнению журналистов, он не пачкается и не желтеет от соленой воды и химикатов, которые присутствуют в бассейнах. Кроме того, данный купальник подходит любому типу фигуры. Как отметили эксперты, с черным бикини можно скорректировать свои формы, подобрав плавки с высокой посадкой и высокими разрезами.