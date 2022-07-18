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1 час назад

Стесняющимся своих рук назвали способ выглядеть стильно в жару

Lenta.ru

Модный редактор The Sun Клемми Филдсенд назвала способ выглядеть стильно в жару тем, кто стесняется внешнего вида своих рук. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Как выглядеть стильно тем, кто стесняется своих рук
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Справиться с данной проблемой в теплое время года поможет белая рубашка из хлопчатобумажной ткани, отметила специалистка. Данный предмет гардероба она посоветовала комбинировать с платьями или майками. В то же время для отдыха на пляже или у бассейна подойдут купальники с длинными рукавами и облегающие костюмы, подобные тем, что носят серфингисты.

Кроме того, Филдсенд порекомендовала обратить внимание на одежду из льняных или прозрачных тканей и обнажающие плечи топы с рукавами. Указанные изделия также помогут скрыть проблемные зоны, не ухудшая образ в целом, отметила журналистка.

В июне блогерша Прия Коко назвала простой способ скрыть живот в образах с короткими топами. В соответствующем видео она предстала в укороченной белой майке и черной мини-юбке с V-образным поясом. Форма последнего, по словам Коко, зрительно уменьшает объемы и позволяет спрятать живот.

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