5 причин отказаться от открытой обуви летом

Но для тех, кто не готов на такие жертвы, собрали несколько безопасных вариантов.

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В летний сезон мы все любим открытую одежду и обувь. Но давайте разберёмся, так ли это удобно и необходимо, как кажется.

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Почему стоит отказаться от открытой обуви?

Высока вероятность того, что на ногу наступит кто-то в толпе или, ещё хуже, на ногу наедет самокат. Незащищённая стопа легко травмируется, особенно нежные и чувствительные пальчики ног, это ощущение не стоит описывать, каждый помнит его и так.

Другая опасность — обувь без задника или, попросту, шлёпки или сланцы. Нога летом сильно потеет, а такая открытая обувь не имеет надёжной фиксации на стопе, что может привести к соскальзыванию и последующей травме ноги, вывиху или ушибу. Если выбираете подобную обувь, пусть она имеет достаточную глубину, это уменьшит трение и даст надёжную фиксацию на ноге.

Если же ваш досуг предполагает долгое нахождение внутри помещения с кондиционируемым воздухом, то открытая обувь может спровоцировать заболевания. На улице от жары нога вспотеет, а внутри помещения резко охладится, влажный от пота материал быстро станет холодным. Есть риск охлаждения ног, что может негативно повлиять на весь организм.

Для занятий спортом летом и вовсе не стоит выбирать открытую обувь. Для спортивных увлечений важна посадка обуви на ноге и надёжная фиксация, этого практически невозможно достичь в лёгкой летней обуви.

Открытая обувь чаще всего носится на голую ногу. Для кожи стопы, которая на протяжении трёх сезонов соприкасается с обувью через носки, такое испытание даётся сложно – образуются болезненные мозоли.

Какую обувь выбрать

Для тех, кто всё-таки не готов отказаться от открытой обуви летом, дизайнеры приготовили актуальные тренды.

Например, обувь, похожая на дедушкины сандалии, где ремешки переплетены таким образом, что пальчики ног прикрыты и защищены.

Можно носить кроксы, этот тренд перешёл с прошлого лета и с нами надолго. В подобных «калошах» нога закрыта спереди, подошва достаточно высокая, и пятка комфортно утопает в ней, а внутренняя поверхность покрыта небольшими бугорками для уменьшения скольжения стопы и обеспечения массажного эффекта.

Для лета, конечно, подойдут и облегчённые кроссовки, выполненные из хорошо вентилируемого материала. В них комфортно стопе и не жарко. Для занятий спортом лучше выбрать такую обувь.