Модель раскрыла главный минус популярного купальника из скотча

Американская модель и блогерша Шанель Ривера раскрыла главный минус купальника из скотча. На эту тему она высказалась на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Известно, что манекенщица приняла участие в показе популярного бренда Black Tape Project, который состоялся в рамках Miami Swim Week во Флориде. Знаменитость прошлась по подиуму с аппликацией из черной изоленты, выполненной в виде плавательного костюма.

В описании к посту Ривера пожаловалась, что стилисты наклеивали скотч на ее голое тело около 12 часов.

«12 часов работы ради 30-секундного дефиле. Я горжусь тем, что представляю такое искусство»,

— написала участница шоу, поделившись кадром с прошедшего мероприятия.