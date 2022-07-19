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25 минут назад

Названа самая модная челка лета 2022 года

Lenta.ru

Редакторы Glamour назвали самую модную челку лета 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте британской версии журнала.

Названа самая модная челка лета 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно материалу, в текущем сезоне трендовой стала так называемая «челка-шторка», длина которой по бокам достигает подбородка. По словам звездного парикмахера Кларисса Рубенштейна, отросшая челка, как правило, гуще привычных слоев у лица, поэтому она выглядит более оформленной и легче поддается укладке.

Отмечается, что подобная стрижка идеально подойдет женщинам, которые хотят визуально заострить скулы. Кроме того, стилист отметил, что упомянутая челка идеальна для жаркого сезона, поскольку влага не испортит ее внешний вид, в отличие от более коротких вариантов.

Мода,
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