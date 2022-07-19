Названы визуально стройнящие модели купальников

Редакторы модного журнала The Voice назвали россиянкам корректирующие фигуру модели купальников. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

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В первую очередь журналисты посоветовали обратить внимание на варианты с вертикальными полосами, вырезами на талии и бедрах, а также с поясом или ремнем. По их мнению, названные элементы декора обладают визуально стройнящим эффектом.

Кроме того, обладательницам пышных форм также подойдут модели в стиле ретро, которые были особо популярны у американской киноактрисы Мэрилин Монро, считают эксперты. Главная особенность указанной пляжной одежды состоит в том, что завязки на топе зрительно вытягивают шею и туловище, а трусы-шортики, в свою очередь, скрывают выпирающий живот.

Вдобавок специалисты отметили в своем списке актуальных фасонов купальников модели с топом-майкой и рукавами, с помощью которых можно скрыть полные руки. Помимо этого, редакторы порекомендовали присмотреться к фасонам с крупными рюшами. Однако стоит внимательно подбирать такие бикини, чтобы не добавить рукам лишний объем, заключили они.