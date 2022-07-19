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1 час назад

Россиянкам назвали визуально стройнящие модели купальников

Lenta.ruиещё 1

Редакторы модного журнала The Voice назвали россиянкам корректирующие фигуру модели купальников. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Названы визуально стройнящие модели купальников
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь журналисты посоветовали обратить внимание на варианты с вертикальными полосами, вырезами на талии и бедрах, а также с поясом или ремнем. По их мнению, названные элементы декора обладают визуально стройнящим эффектом.

Кроме того, обладательницам пышных форм также подойдут модели в стиле ретро, которые были особо популярны у американской киноактрисы Мэрилин Монро, считают эксперты. Главная особенность указанной пляжной одежды состоит в том, что завязки на топе зрительно вытягивают шею и туловище, а трусы-шортики, в свою очередь, скрывают выпирающий живот.

Вдобавок специалисты отметили в своем списке актуальных фасонов купальников модели с топом-майкой и рукавами, с помощью которых можно скрыть полные руки. Помимо этого, редакторы порекомендовали присмотреться к фасонам с крупными рюшами. Однако стоит внимательно подбирать такие бикини, чтобы не добавить рукам лишний объем, заключили они.

Раннее редакторы журнала The Voice перечислили скрывающие недостатки фигуры модели платьев. По их словам, чтобы спрятать колени, необходимо сделать выбор в пользу сарафанов длины макси, а при необходимости спрятать полные руки и выпирающий живот — обратить внимание на варианты с рукавами из плотной ткани и фасонам baby-doll.

Мода,Мэрилин Монро,
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