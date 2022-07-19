Признаки пришедшего в негодность нижнего белья

Так, эксперт заявила, что замене подлежит бюстгальтер, спинка которого начала задираться либо перемычка перестала плотно прилегать к грудной клетке. Кроме того, по словам блогерши, следует обратить внимание, не появилось ли пустое пространство в чашечках изделия, что также свидетельствует о том, что вещь пришла в негодность.