Признаки пришедшего в негодность нижнего белья

Специалист по подбору одежды Никола Крук назвала указывающие на покупку нового нижнего белья признаки. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.
Так, эксперт заявила, что замене подлежит бюстгальтер, спинка которого начала задираться либо перемычка перестала плотно прилегать к грудной клетке. Кроме того, по словам блогерши, следует обратить внимание, не появилось ли пустое пространство в чашечках изделия, что также свидетельствует о том, что вещь пришла в негодность.
Еще одним признаком истечения срока службы данного предмета гардероба являются впивающиеся в тело косточки, заключила Крук.