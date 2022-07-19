Стилистка перечислила визуально омолаживающую одежду

Британская стилистка Доминик Саксен перечислила предметы гардероба, которые визуально омолаживают женщин. На эту тему она высказалась в интервью изданию The Sun.

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Эксперт призвала читательниц портала отказаться от монохромных черных нарядов, поскольку данный цвет подчеркивает синяки под глазами, а также морщины на шее и лице. «Лучше отдавать предпочтение светлой одежде, например, бежевой или песочной, так как подобные оттенки выравнивают тон кожи», — заявила она.

Кроме того, по словам специалистки, вещи с яркими геометрическими принтами, как правило, также обладают старящим эффектом. Вместо них собеседница издания посоветовала выбирать одежду ненавязчивой расцветки. Вдобавок Саксен порекомендовала носить широкие брюки вместо скинни-джинсов.

«И не покупайте штаны с разрезами»,

— посоветовала женщина.

В заключение британка подчеркнула, что зрелым женщинам лучшие появляться на публике в оверсайз-рубашках вместо облегающих футболок, ткань которых подчеркивает все несовершенства фигуры. «Расстегните несколько пуговиц на блузке, чтобы удлинить шею, — это моментально омолодит вас», — пояснила Саксен.