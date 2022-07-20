Модель Balenciaga засмеяли фразой «демон из сонного паралича»

Пользователи сети подняли на смех новую рекламу испанского бренда Balenciaga, описав модель из промо фразой «демон из сонного паралича». Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) модного дома.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На размещенных кадрах манекенщик позирует в движении, делая широкий шаг и демонстрируя аномально длинные руки. Мужчина одет в черный джемпер свободного силуэта, широкие брюки и ботинки большого размера со вздернутыми мысами. В руках он держит сумку из крокодиловой кожи и букет красных роз.

Известно, что упомянутая кампания была создана люксовой маркой в сотрудничестве с графическим дизайнером Габриэлем Фабри и стилистом Пьетро Д'Аззо.

Новый пост набрал более 50 тысяч лайков и сотни комментариев, в которых потенциальные покупатели принялись высказывать свое мнение. «Слендермен», «Это я иду в суд разводиться», «Мой демон из сонного паралича поднял меня в три часа ночи», «Обувь как у Гуфи», «Семейка Аддамс», «Огромные ступни!», «Моя дочь-подросток по пути в школу», — писали юзеры.