Названа самая вредная обувь

Российский врач-физиотерапевт, рефлексотерапевт Марианна Яснева назвала самую вредную обувь. Комментарий эксперта приводит «Московский комсомолец».
Так, по словам медика, наибольшую опасность для здоровья представляет обувь на каблуках. Кроме того, спровоцировать ухудшение состояния опорно-двигательного аппарата человека способны изделия с плоской подошвой, а также подобранная размер в размер пара.
«Должен быть небольшой припуск и подъем пятки. Другие вариации обуви приводят к нарушению механики»,
— пояснила собеседница издания.