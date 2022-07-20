Какие платья рекомендуют носить дизайнеры

Модель Эльза Хоск опубликовала новые фотографии, на которых она одета в мини-платье оттенка мокко. Девушка выбрала образ, который наиболее гармонировал с окружающей средой.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Она отправилась на сафари вместе со своей семьёй. Модель надела платье из коллекции бренда Heavy Manners, дополнила образ сандалиями Hermes, панамой Loewe и сумкой Saint Laurent Le 5 à 7 в редком оттенке хаки.

Платье в оттенке мокко красиво сочетается с загаром Эльзы Хоск. Дизайнеры предложили несколько вариантов одежды в таком оттенке.

Среди них есть трикотажные модели и мини-платья изо льна, шёлка и более грубой ткани, которая сохранит форму.