Какие платья рекомендуют носить дизайнеры

Модель Эльза Хоск опубликовала новые фотографии, на которых она одета в мини-платье оттенка мокко. Девушка выбрала образ, который наиболее гармонировал с окружающей средой.
Она отправилась на сафари вместе со своей семьёй. Модель надела платье из коллекции бренда Heavy Manners, дополнила образ сандалиями Hermes, панамой Loewe и сумкой Saint Laurent Le 5 à 7 в редком оттенке хаки.
Платье в оттенке мокко красиво сочетается с загаром Эльзы Хоск. Дизайнеры предложили несколько вариантов одежды в таком оттенке.
Среди них есть трикотажные модели и мини-платья изо льна, шёлка и более грубой ткани, которая сохранит форму.
В этом сезоне красиво будет смотреться как платья свободного кроя, так и облегающие, пишет Elle.