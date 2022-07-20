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3 часа назад

Дизайнеры рекомендуют носить платья в оттенке мокко, который подчеркнёт летний загар

runews24.ru

Модель Эльза Хоск опубликовала новые фотографии, на которых она одета в мини-платье оттенка мокко. Девушка выбрала образ, который наиболее гармонировал с окружающей средой.

Какие платья рекомендуют носить дизайнеры
Фото: runews24.rurunews24.ru

Она отправилась на сафари вместе со своей семьёй. Модель надела платье из коллекции бренда Heavy Manners, дополнила образ сандалиями Hermes, панамой Loewe и сумкой Saint Laurent Le 5 à 7 в редком оттенке хаки.

Платье в оттенке мокко красиво сочетается с загаром Эльзы Хоск. Дизайнеры предложили несколько вариантов одежды в таком оттенке.

Среди них есть трикотажные модели и мини-платья изо льна, шёлка и более грубой ткани, которая сохранит форму.

В этом сезоне красиво будет смотреться как платья свободного кроя, так и облегающие, пишет Elle.

Мода,Эльза Хоск,
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