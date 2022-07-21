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3 часа назад

Блогерша назвала популярную безвкусную одежду на лето

Lenta.ruиещё 1

Блогерша Анастасия назвала популярную безвкусную одежду на лето. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 113 тысяч человек.

Блогерша назвала популярную безвкусную одежду на лето
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта в сфере моды, чтобы выглядеть элегантно, следует отказаться от использования резиновых шлепанцев в качестве повседневной обуви.

«Стало тепло, и женщины начали гулять в них по городу. Однако данные изделия созданы для бассейна, пляжа, аквапарка или душа», — заявила инфлюэнсерша.

Кроме того, юзерша внесла в список портящих образ вещей камуфляжные штаны и разноцветные брюки, а также короткие шорты и юбки.

«Они мне кажутся нижним бельем», — высказалась она о последних.

Ранее в июле блогерша Анастасия рассказала лаком какого цвета следует красить ногти девушкам, чтобы нравиться мужчинам. Она посоветовала выбирать кремовый, розовый, белый, бордовый и красный цвета.

«Мой личный фаворит — красный лак для ногтей, он просто сводит мужчин с ума», — заявила инфлюэнсерша.

Мода,
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