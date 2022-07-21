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2 часа назад

Россиянкам назвали способы выбрать идеальный бюстгальтер

Lenta.ru

Основательницы бренда нижнего белья Le Journal Intime Наталья Войнич и Татьяна Валентович назвали россиянкам способы выбрать идеальное нижнее белье. Соответствующие рекомендации поступили в распоряжение «Ленты.ру».

Россиянкам назвали способы выбрать идеальный бюстгальтер
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам экспертов, правильно подобранное белье помогает подчеркнуть достоинства фигуры, скорректировать проблемные зоны, а также обеспечить комфорт в течение всего дня.

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Войнич и Валентович подчеркивают, что по возможности лучше избегать бюстгальтеров с косточками и эффектом пуш-ап, так как они влияют на кровоснабжение в тканях молочных желез.

«При ношении таких моделей наблюдаются перепады температуры: в одних областях груди она повышается, в других — понижается. В норме показатели должны быть одинаковыми, и фиксируются они в двух случаях: в бескаркасном бюстгальтере или без белья»,

— утверждают представительницы бренда.

Тем не менее полный отказ от бюстгальтера может негативно сказаться на здоровье. Известно, что со временем даже маленькая грудь под тяжестью собственного веса может потерять форму в результате растяжения связок Купера.

«Современные бюстгальтеры без каркасов предлагают альтернативные способы поддержки бюста. При этом грудь не зафиксирована плотно и имеет возможность двигаться»,

— поясняют предпринимательницы.

Кроме того, при выборе бюстгальтера следует уделять особое внимание составу материала. На каждый день подойдут модели из специализированной сетки, которые остаются незаметными под одеждой и осуществляют необходимую поддержку за счет компрессионных свойств. При этом кожа в таком белье открыта на 60 процентов. Удачный выбор, по мнению основательниц марки, — хлопковые материалы с небольшим добавлением синтетики. Такие модели хорошо тянутся, не натирают и обеспечивают естественную терморегуляцию тела.

В мае основательница российского бренда женского нижнего белья Yanchevskaya Виктория Янчевская перечислила способы, которые помогут правильно подобрать бюстгальтер под одежду. Эксперт порекомендовала не носить фактурное белье в сочетании с тонкими струящимися тканями. Взамен следует выбирать комплекты из гладких материалов базовых оттенков, а также бесшовное белье.

Мода,Виктория Янчевская,
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