Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+32° в 
USD 56.48EUR 57.11
Войти в почту
2 часа назад

Balenciaga уличили в копировании идеи российского бренда

Lenta.ru

Главу люксового бренда Balenciaga, дизайнера Демну Гвасалию, уличили в копировании рекламной кампании российского бренда Masstak. Соответствующее заявление появилось в Instagram-сторис (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) отечественной марки.

Balenciaga уличили в копировании идеи российского бренда
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В своем аккаунте испанская компания разместила новое фото, на котором запечатлена левитирующая под напором моечных шлангов модель. Съемка была проведена модным домом в сотрудничестве с графическим дизайнером Габриэлем Фабри и стилистом Пьетро Д’Аззо.

Утверждается, что данная идея принадлежит отечественной марке Masstak и была реализована в сентябре 2021 года. О плагиате представители бренда заявили в сторис официального профиля с отметкой креативной команды Balenciaga и аккаунта Diet Prada, уличающего дизайнеров в копировании чужого творчества.

Известно, что на данным момент упомянутое изображение удалено со страницы Balenciaga.

В апреле российская художница Майя Голышкина обвинила французский дом моды Chanel в плагиате, заявив, что бренд скопировал ее работы для рекламной кампании. Девушка сравнила рекламу духов марки ко Дню матери со своими изделиями и отметила, что характерный для ее творчества «детский стиль» и сам способ изготовления костюмов были позаимствованы без разрешения на использование.

Мода,Демна Гвасалия,Chanel,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители