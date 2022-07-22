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2 часа назад

Как выбрать правильный размер бюстгальтера

Lenta.ru

Основательницы бренда нижнего белья Le Journal Intime Наталья Войнич и Татьяна Валентович перечислили способы выбрать правильный размер бюстгальтера. Соответствующие рекомендации поступили в распоряжение «Ленты.ру».

Как выбрать правильный размер бюстгальтера
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперты отмечают, что во время поиска подходящего нижнего белья в первую очередь следует обратить внимание не на чашки лифа, а на его пояс, поскольку на него приходится 90 процентов поддержки груди. Утверждается, что правильно подобранный бюстгальтер не будет смещаться при движении даже при спущенных бретелях.

«Наши мамы учили нас измерять обхват под грудью сантиметровой лентой, чтобы узнать свой размер пояса. Но этот метод изжил себя еще три десятилетия назад, когда в белье стали добавлять эластан. Чтобы пояс сидел ровно, распределял нагрузку по спине и фиксировал грудь на нужном уровне, он должен быть меньше, чем обхват под грудью»,

— поясняют предпринимательницы.

По словам Войнич и Валентович, даже самый качественный бюстгальтер со временем будет растягиваться. По этой причине новое изделие следует застегивать на самые свободные крючки, а в процессе носки и по мере растяжения пояса — на следующие.

Современный метод определения размера подразумевает следование ключевым точкам. Для этого необходимо измерить бюстгальтер, который кажется подходящим, и проверить посадку конкретных его элементов.

«Есть четкие каноны: пояс застегнут на самые свободные крючки и параллелен полу, под бретелями помещаются два пальца, а грудь полностью заполняет чашки, не оставляя пустот»,

— говорят специалистки.

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