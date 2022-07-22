Как выбрать правильный размер бюстгальтера

«Наши мамы учили нас измерять обхват под грудью сантиметровой лентой, чтобы узнать свой размер пояса. Но этот метод изжил себя еще три десятилетия назад, когда в белье стали добавлять эластан. Чтобы пояс сидел ровно, распределял нагрузку по спине и фиксировал грудь на нужном уровне, он должен быть меньше, чем обхват под грудью»,