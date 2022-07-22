Mango будет поставлять одежду через параллельный импорт

Fiba Retail стала одним из франчайзи Mango. Ранее компания по франчайзингу занималась развитием в России сети магазинов Marks&Spencer. В портфеле компании – 33 магазина Marks&Spencer в Москве и пять – в Санкт-Петербурге, однако после решения британского головного офиса об уходе все магазины закрылись. 22 июля 2022 года турецкая компания объявила о решении открывать на месте M&S магазины сети Mango. Первый будет открыт в Москве, продукцию планирует поставлять через параллельный импорт, поскольку на сегодняшний день Mango с российскими контрагентами не работает.