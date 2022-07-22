Новые стринги популярного бренда стали предметом споров в сети

Популярный модный бренд Fashion Nova выпустил декорированные стразами стринги, которые стали предметом споров в сети. Соответствующие комментарии появились под публикацией в официальном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.
Ретейлер запустил в продажу новое откровенное бикини с плавками-стрингами на тонких завязках и металлической деталью, украшенной блестящими кристаллами. Известно, что стоимость упомянутого изделия в интернет-магазине составляет 77 фунтов стерлингов (около 5,3 тысячи рублей).
Пользователи сети разделились во мнениях относительно данного купальника. «Мне страшно на это смотреть», «Мои ягодицы болят от одного только взгляда на эти плавки», «Выглядит ужасно», — критиковали одни юзеры.
Другие же, напротив, сочли вещь необычной и признались, что готовы приобрести ее. «Не это ли самые красивые стринги в мире?», «Я покупала их для медового месяца. Сидят безупречно», «Прекрасны! Мужу очень нравится, когда я в них», — писали покупатели.