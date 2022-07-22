Названа опасная летняя обувь

Подиатр Ольга Чижевская рассказала, какую обувь не нужно носить летом. Пора избавиться от антитрендов
Это удобный и практичный вид обуви для пляжа, пишет Marie Claire. Но и оставаться они должны на пляже. Ходить в них по городу – не только не стильно, но и опасно. Мы перегружаем мышцы связок и стопы.
Шпильки, гигантские каблуки – красиво, но не практично. Уже через полчаса все суставы будут напряжены, а передняя часть стопы перегрузится. Оставьте модные туфельки для фотосессий.
Но обувь с плоской подошвой – не выход. В балетках реально отбить ногу. Идеальный вариант – небольшой каблук, примерно 2–3 сантиметра.
«После рассказа о «недышащей» обуви было бы странно не упомянуть наш любимый предмет дачного гардероба. В дополнение к риску грибковых заболеваний резиновые сапоги с завышенным голенищем опасны тем, что отрицательно сказываются на физиологичном рисунке ходьбы»,
– пишет подиатр.
Будьте осторожны и носите только качественную обувь!