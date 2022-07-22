Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 56.48EUR 57.11
Войти в почту
1 час назад

Названа опасная летняя обувь

РИА "ФедералПресс"

Подиатр Ольга Чижевская рассказала, какую обувь не нужно носить летом. Пора избавиться от антитрендов

Названа опасная летняя обувь
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Шлепанцы

Это удобный и практичный вид обуви для пляжа, пишет Marie Claire. Но и оставаться они должны на пляже. Ходить в них по городу – не только не стильно, но и опасно. Мы перегружаем мышцы связок и стопы.

Туфли на каблуках

Шпильки, гигантские каблуки – красиво, но не практично. Уже через полчаса все суставы будут напряжены, а передняя часть стопы перегрузится. Оставьте модные туфельки для фотосессий.

Балетки

Но обувь с плоской подошвой – не выход. В балетках реально отбить ногу. Идеальный вариант – небольшой каблук, примерно 2–3 сантиметра.

Резиновые сапоги

«После рассказа о «недышащей» обуви было бы странно не упомянуть наш любимый предмет дачного гардероба. В дополнение к риску грибковых заболеваний резиновые сапоги с завышенным голенищем опасны тем, что отрицательно сказываются на физиологичном рисунке ходьбы»,

– пишет подиатр.

Будьте осторожны и носите только качественную обувь!

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители