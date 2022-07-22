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1 час назад

Названы навсегда вышедшие из моды одежда и обувь

Lenta.ru

Редакторы женского портала Woman's Day назвали одежду и обувь, которые навсегда вышли из моды. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Названы навсегда вышедшие из моды одежда и обувь
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что в первую очередь в антитрендах числится пояс с массивной пряжкой, а также джинсы или брюки с заниженной талией, которые были особенно популярны у знаменитостей эпохи 2000-х годов Хилари Дафф, Бритни Спирс и Кристины Агилеры. По мнению экспертов, названные вещи неудобны в носке и визуально портят фигуру, укорачивая ноги и расширяя бедра.

Помимо этого, устаревшими оказались платье-бандаж и туфли на платформе или шпильке. Специалисты отметили, что данные предметы гардероба удешевляют образ женщины. В первом случае они советуют обратить внимание на варианты длины чуть выше колена и без горизонтальных эластичных линий, а во втором — на лодочки на шпильке или босоножки на танкетке.

В завершение авторы материала порекомендовали не смешивать в стиле несколько трендов одновременно.

Мода,Хилари Дафф,Кристина Агилера,Бритни Спирс,
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