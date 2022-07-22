Названы самые модные модели летней обуви

Редакторы журнала The Voice назвали самые модные модели обуви на лето 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

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В первую очередь, эксперты включили в список минималистичные вьетнамки и сандалии с крупной пряжкой. Данные варианты летней обуви рекомендуется подбирать так, чтобы их цветовая гамма максимально сочеталась с оттенком кожи.

Помимо этого, в нынешнем сезоне в трендах также числятся сланцы на небольшой платформе. По мнению авторов материла, однотонные модели делают образ дорогим и элегантным.

В завершении журналисты посоветовали присмотреть к шлепкам, изготовленные из резины. Они отметили, что подобная обувь является универсальной на пляжном отдыхе, и в ней можно пойти как и на завтрак в кафе, так и в бассейн.