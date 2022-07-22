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2 часа назад

Названы самые модные модели летней обуви

Lenta.ru

Редакторы журнала The Voice назвали самые модные модели обуви на лето 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Названы самые модные модели летней обуви
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь, эксперты включили в список минималистичные вьетнамки и сандалии с крупной пряжкой. Данные варианты летней обуви рекомендуется подбирать так, чтобы их цветовая гамма максимально сочеталась с оттенком кожи.

Помимо этого, в нынешнем сезоне в трендах также числятся сланцы на небольшой платформе. По мнению авторов материла, однотонные модели делают образ дорогим и элегантным.

В завершении журналисты посоветовали присмотреть к шлепкам, изготовленные из резины. Они отметили, что подобная обувь является универсальной на пляжном отдыхе, и в ней можно пойти как и на завтрак в кафе, так и в бассейн.

Раннее в июле российский врач-физиотерапевт Марианна Яснева назвала самую вредную обувь. По словам медика, спровоцировать ухудшение состояния опорно-двигательного аппарата человека способны изделия с плоской подошвой, на каблуках, а также подобранная размер в размер пара.

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