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32 минуты назад

5 модных платьев, которые помогут визуально увеличить грудь

Passion.ru

Известно, что почти 50% женщин мира хотели бы увеличить размер груди. Об этом говорят данные опроса, который британские ученые провели среди 20 тысяч женщин из 40 европейских, азиатских, американских и африканских стран. Однако основательница журнала Style и авторской школы стиля Полли Рыжова считает, что девушки с аккуратным бюстом всегда в выигрышном положении, так как могут с легкостью носить любые наряды. А если хочется добавить объема — решение тоже имеется. На этот случай стилист составила топ идеальных платьев — специально для Passion.ru!

5 модных платьев, которые помогут визуально увеличить грудь
Фото: Passion.ruPassion.ru

Зрительно добавить бюсту желаемой пышности и создать дополнительный объем помогут платья с оборками, воланами и рюшами. Тем же эффектом обладают модели с объемными воротниками, накладными карманами на груди и бантами.

Чтобы визуально удлинить шею, уравновесить пропорции и подчеркнуть фигуру, стоит присмотреться к платьям с V-образными вырезами и акцентной линией талии.

На место в сердцах модниц также претендуют модели в стиле ампир — с завышенной талией и обыгранным драпировками лифом. Такие фасоны создадут невесомый летящий силуэт и женственные изгибы.

Классика модного жанра — бельевой стиль. На девушках с миниатюрным телосложением всегда выглядит эстетично и очаровательно. Крой акцентирует внимание на изящных ключицах и хрупкой комплекции.

Мода,
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