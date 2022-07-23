Названа идеальная одежда для жары

«Среди головных уборов желательны шляпы с широкими полями. Такие закрывают шею, лицо и плечи, чтобы они не обгорели. Также желательны светлые шляпы. И вообще в световой день надо оставаться дома. Тем более, что особенно легко обезвоживаются пожилые люди и у них куда-то голова едет. Их стоит водой напоить, сразу становятся опять адекватными»,