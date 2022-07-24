Приянка Чопра запустила модный бизнес с мужем

В современном мире супруги — это партнёры не только по жизни, но и в бизнесе. После рождения дочери от суррогатной матери Приянка Чопра и Ник Джонас задумались о создании своего бизнеса. Может быть, он в конечном итоге станет их славной семейной традицией? Муж и жена взялись за штурм современной модной индустрии со спортивным брендом под названием Perfect Moment. Конечно, главными моделями новой линейки стали сами основатели компании. Даже в лыжной одежде в серо-чёрной гамме Приянка выглядела очень утончённо, а вырез на замочке подчеркнул её выразительные формы. Что касается Ника, то он идеально смотрелся в дутых пуховиках, которые будут незаменимы в холодную пору.