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2 часа назад

Приянка Чопра запустила модный бизнес вместе с мужем Ником Джонасом

Mainstyle

В современном мире супруги — это партнёры не только по жизни, но и в бизнесе. После рождения дочери от суррогатной матери Приянка Чопра и Ник Джонас задумались о создании своего бизнеса. Может быть, он в конечном итоге станет их славной семейной традицией? Муж и жена взялись за штурм современной модной индустрии со спортивным брендом под названием Perfect Moment. Конечно, главными моделями новой линейки стали сами основатели компании. Даже в лыжной одежде в серо-чёрной гамме Приянка выглядела очень утончённо, а вырез на замочке подчеркнул её выразительные формы. Что касается Ника, то он идеально смотрелся в дутых пуховиках, которые будут незаменимы в холодную пору.

Приянка Чопра запустила модный бизнес с мужем
Фото: MainstyleMainstyle

Приянка Чопра и Ник Джонас запускают свой первый совместный бизнес Perfect Moment, 23 июля 2022 года

Ник Джонас демонстрирует куртку Perfect Moment «Chatel» за $690

«Мы гордимся тем, что присоединились к семье Perfect Moment в качестве стратегических инвесторов и консультантов», — подписала актриса снимки в социальных сетях. И хотя с нынешней жарой об утеплении хочется думать меньше всего, мы поддерживаем звёзд в начинаниях и желаем им успехов.

Приянка Чопра выступила в качестве модели в запуске собственного бренда Perfect Moment

Мода,Приянка Чопра,
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