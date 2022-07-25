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2 часа назад

Традиционно женская одежда стала трендом у мужчин

Lenta.ru

Традиционно женская одежда стала модной у мужчин в 2022 году. Соответствующий материал появился на сайте издания Euronews.

Традиционно женская одежда стала трендом у мужчин
Фото:  Lenta.ru Lenta.ru

Согласно материалу, в текущем сезоне все больше знаменитостей начали появляться на публике в платьях и юбках. Например, на красной ковровой дорожке ежегодного бала Института костюма Met Gala в указанных предметах гардероба прошлись голливудский актер Оскар Айзек, барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер, а также баскетболист NBA Расселл Уэстбрук.

Кроме того, хип-хоп-исполнитель ASAP Rocky последовал тренду, дважды выступив в юбках различных брендов на своих концертах. Американский актер Брэд Питт, в свою очередь, посетил премьеру фильма «Быстрее пули» в льняной юбке неназванной марки длины миди коричневого цвета, пиджаке в тон вещи, а также розовой рубашке и грубых ботинках.

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