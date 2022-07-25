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2 часа назад

Названы вышедшие из моды модели пиджаков

Lenta.ruиещё 1

Редакторы модного журнала The Symbol назвали вышедшие из моды модели пиджаков. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Названы вышедшие из моды модели пиджаков
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению экспертов, слишком узкие пиджаки следует заменить на свободные фасоны прямого кроя или слегка приталенные. Данные модели не будут сковывать движения, и их можно использовать в многослойных образах.

Неактуальными стали пиджаки и блейзеры из тонкой синтетической ткани. Авторы материала считают, что подобные варианты удешевляют образ и неудобны в носке: зимой в них холодно, а летом — жарко. Кроме того, стилисты пояснили, что такая вещь как пиджак, должна держать форму, создавая правильные пропорции. Вместо синтетических моделей эксперты порекомендовали обратить внимание на льняные или кожаные рубашки.

В рейтинг антитрендов попали и укороченные фасоны. Болеро (укороченный открытый спереди жакет без застежки с полукруглыми бортами и рукавами — прим. «Ленты.ру») визуально уменьшает рост, заключают журналисты.

Ранее в июле журналисты портала Grazia назвали вышедшие из моды модели брюк. Неактуальными стали брюки-бананы, кюлоты и варианты с бантом на талии. По словам редакторов Grazia, эти фасоны добавляют бедрам объем, делают женщин визуально ниже и невыгодно подчеркивают живот. Кроме того, в список антитрендов попали хлопковые легинсы, брюки-скинни и модели с лампасами.

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