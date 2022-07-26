Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+26° в 
USD 58.66EUR 59.41
Войти в почту
46 минут назад

Стилист назвала неуместную для выхода в город одежду

Lenta.ruиещё 2

Российская стилистка Юлия Литвиненко назвала неуместную для выхода в город одежду. Комментарий эксперта приводят «Аргументы и факты».

Стилист назвала неуместную для выхода в город одежду
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, специалистка посоветовала избегать облегающих и прозрачных нарядов, коротких шортов, вещей с глубокими вырезами, а также сочетания лосин и велосипедок с мини-топами. Кроме того, в список неподходящих для данных прогулок предметов гардероба вошли лосины с эффектом пуш-ап.

«Щеголять в них по городу — большая ошибка. Вещь изначально создавалась для спортзала, поэтому не смущайте людей, надевая ее для выхода в свет»,

— отметила стилистка.

К тому же собеседница издания призвала не носить в публичных местах сандалии-гладиаторы и резиновые шлепанцы, которые, по ее словам, являются пляжной обувью.

Мода,Юлия Литвиненко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители