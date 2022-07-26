Стилист назвала неуместную для выхода в город одежду

Российская стилистка Юлия Литвиненко назвала неуместную для выхода в город одежду. Комментарий эксперта приводят «Аргументы и факты».

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Так, специалистка посоветовала избегать облегающих и прозрачных нарядов, коротких шортов, вещей с глубокими вырезами, а также сочетания лосин и велосипедок с мини-топами. Кроме того, в список неподходящих для данных прогулок предметов гардероба вошли лосины с эффектом пуш-ап.

«Щеголять в них по городу — большая ошибка. Вещь изначально создавалась для спортзала, поэтому не смущайте людей, надевая ее для выхода в свет»,

— отметила стилистка.