Стилист назвала неуместную для выхода в город одежду

Российская стилистка Юлия Литвиненко назвала неуместную для выхода в город одежду. Комментарий эксперта приводят «Аргументы и факты».
Так, специалистка посоветовала избегать облегающих и прозрачных нарядов, коротких шортов, вещей с глубокими вырезами, а также сочетания лосин и велосипедок с мини-топами. Кроме того, в список неподходящих для данных прогулок предметов гардероба вошли лосины с эффектом пуш-ап.
«Щеголять в них по городу — большая ошибка. Вещь изначально создавалась для спортзала, поэтому не смущайте людей, надевая ее для выхода в свет»,
— отметила стилистка.
К тому же собеседница издания призвала не носить в публичных местах сандалии-гладиаторы и резиновые шлепанцы, которые, по ее словам, являются пляжной обувью.