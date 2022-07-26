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2 часа назад

Как носить серебро: стилисты раскрыли главные секреты

РИА "ФедералПресс"

Стилисты рассказали, как правильно носить серебро. Это дело не из легких, и украшения нужно подбирать осторожно.

Как носить серебро: стилисты раскрыли главные секреты
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Правильные цвета

Серебро лучше всего сочетается с холодным аутфитом, пишет Marie Claire. Подбирайте зеленые, фиолетовые или синие тона в одежде.

Многослойность

Серебряные украшения легко комбинировать. Модно носить сразу несколько цепочек разных размеров. А на уши можно смело надеть все любимые аксессуары сразу.

Акцент на одной детали

В противовес – минимализм. Если не хотите обвешиваться украшениями, выберите всего одно. Это может быть массивное ожерелье или громоздкие серьги.

Цветные камни

Серебряные украшения с цветными камнями позволяют интересно играть с луками. Королевские семьи на протяжении веков с помощью них создают образы.

Фурнитура аксессуаров

«Чтобы образ выглядел чистым и лаконичным, важно обратить внимание на фурнитуру других аксессуаров в луке. Например, пряжка на ремне, детали на сумке или ручка должны быть тоже серебряными»,

– добавляет источник.

Ранее «ФедералПресс» писал о главных мифах базового гардероба.

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