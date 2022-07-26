Какие вещи лучше не носить летом в городе

"Такие модели особенно любят стройные девушки. Но хочу их разочаровать, платья и костюмы, в которых сложно дышать и передвигаться (из-за их тесноты), во-первых, давно вышли из моды. Сейчас на пике силуэты прямого кроя или полуприталенные",