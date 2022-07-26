Какие вещи лучше не носить летом в городе

Стилист Юлия Литвиненко рассказала, какие вещи не стоит носить в городе. По ее словам, лосины, кроп-топы и облегающие платья будут не самым лучшим выбором.
Стилист пояснила, что лосины носить можно, но обязательно нужно прикрывать бедра, иначе это будет выглядеть вульгарно. Не стоит делать выбор в пользу коротких шорт, напоминающих купальник боди, резиновых сланцев. Такая одежда гармонично смотрится на пляже, а не в городе.
Также эксперт посоветовала отказаться от облегающих платьев.
"Такие модели особенно любят стройные девушки. Но хочу их разочаровать, платья и костюмы, в которых сложно дышать и передвигаться (из-за их тесноты), во-первых, давно вышли из моды. Сейчас на пике силуэты прямого кроя или полуприталенные",
— отметила она в комментарии aif.ru.
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