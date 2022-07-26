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3 часа назад

Популярные в 2010-х годах вещи вновь вернулись в моду

Lenta.ru

Редакторы модного журнала The Symbol предсказали скорое возвращение в моду вещей, которые были особенно популярны в 2010-х годах. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Популярные в 2010-х годах вещи вновь вернулись в моду
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалисты предполагают, что в тренды вновь вернутся туфли на шпильке и платформе. Отмечается, что названная обувь была замечена, например, на моделях во время показа весенне-летней коллекции люксового бренда Saint Laurent.

Кроме того, эксперты добавили в упомянутый список бриджи и капри. По их словам, сначала данную одежду вытеснили из моды велосипедки, а затем шорты-бермуды. Однако брюки длиной чуть ниже колена снова стали актуальными предметами гардероба благодаря таким маркам, как Chanel, Acne Studios и Michael Kors.

В заключение авторы материала отметили, что в грядущем сезоне трендовыми окажутся рваные джинсы. По мнению журналистов, указанную вещь уже популяризируют бренды в своих новых линейках, среди которых, в частности, Dolce & Gabbana, Givenchy и Balenciaga.

Мода,Chanel,
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