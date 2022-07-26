Популярные в 2010-х годах вещи вновь вернулись в моду

Редакторы модного журнала The Symbol предсказали скорое возвращение в моду вещей, которые были особенно популярны в 2010-х годах. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Специалисты предполагают, что в тренды вновь вернутся туфли на шпильке и платформе. Отмечается, что названная обувь была замечена, например, на моделях во время показа весенне-летней коллекции люксового бренда Saint Laurent.

Кроме того, эксперты добавили в упомянутый список бриджи и капри. По их словам, сначала данную одежду вытеснили из моды велосипедки, а затем шорты-бермуды. Однако брюки длиной чуть ниже колена снова стали актуальными предметами гардероба благодаря таким маркам, как Chanel, Acne Studios и Michael Kors.