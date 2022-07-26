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2 часа назад

Названы визуально старящие женщин наряды

Lenta.ru

Владелица магазина одежды Kingdom Dezigns, блогерша Карисса Хагемайстер из США назвала визуально старящие женщин наряды. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Названы визуально старящие женщин наряды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам американки, первая приводящая к ухудшению внешнего вида ошибка — покупка предметов гардероба большего размера. На размещенных кадрах она продемонстрировала, как на ней смотрится розовое мини-платье с длинными рукавами и V-образным вырезом, которое оказалось ей велико. Так, в районе бедер ткань образовывала крупные складки, а вытачки не соответствовали параметрам фигуры.

«Узнайте свой настоящий размер и придерживайтесь его»,

— призвала юзерша.

Кроме того, Хагемайстер не рекомендовала сочетать объемные топы с просторными юбками.

«Либо немного обнажите ноги, либо заправьте майку в юбку»,

— предложила она.

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