Названы визуально старящие женщин наряды

Владелица магазина одежды Kingdom Dezigns, блогерша Карисса Хагемайстер из США назвала визуально старящие женщин наряды. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.
По словам американки, первая приводящая к ухудшению внешнего вида ошибка — покупка предметов гардероба большего размера. На размещенных кадрах она продемонстрировала, как на ней смотрится розовое мини-платье с длинными рукавами и V-образным вырезом, которое оказалось ей велико. Так, в районе бедер ткань образовывала крупные складки, а вытачки не соответствовали параметрам фигуры.
«Узнайте свой настоящий размер и придерживайтесь его»,
— призвала юзерша.
Кроме того, Хагемайстер не рекомендовала сочетать объемные топы с просторными юбками.
«Либо немного обнажите ноги, либо заправьте майку в юбку»,
— предложила она.