Названы визуально старящие женщин наряды

По словам американки, первая приводящая к ухудшению внешнего вида ошибка — покупка предметов гардероба большего размера. На размещенных кадрах она продемонстрировала, как на ней смотрится розовое мини-платье с длинными рукавами и V-образным вырезом, которое оказалось ей велико. Так, в районе бедер ткань образовывала крупные складки, а вытачки не соответствовали параметрам фигуры.