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1 час назад

Названа трендовая одежда осени 2022 года

Lenta.ru

Журналистка L'Officiel Дана Перельберг перечислила трендовую одежду на осень 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Названа трендовая одежда осени 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, в список вошли белые майки, названные Перельберг универсальными предметами гардероба, а также оверсайз-пиджаки и юбки длины макси, которые она призвала сочетать с топами или объемными свитерами в зависимости от погоды.

Кроме того, эксперт отметила, что актуальными в грядущем сезоне станут бомберы и бейсболки. Последние, по ее словам, помогут скрыть неудачную прическу или создать модный образ в стиле 2000-х годов. Что касается обуви, автор материала порекомендовала выбирать высокие сапоги и ботинки.

Ранее в июле модный редактор Максин Эггенбергер назвала самые трендовые куртки на осень 2022 года. Так, в список вошли кожаные блейзеры, вдохновленные модой 1990-х годов, бомберы и байкерские куртки. Кроме того, журналистка внесла в перечень актуальных в грядущем сезоне стеганые жакеты в технике пэчворк.

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