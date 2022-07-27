Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 58.66EUR 59.41
Войти в почту
1 час назад

Названа выгодно подчеркивающая фигуру одежда

Lenta.ru

Редакторы модного журнала The Symbol назвали вещи, которые выгодно подчеркивают фигуру. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Названа выгодно подчеркивающая фигуру одежда
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению специалистов, скорректировать талию и сделать ее визуально уже помогут укороченные жакеты и рубашки. Названная одежда является универсальной и легко сочетается как с джинсами с низкой посадкой, так и брюками с высокой линией талии и юбками разной длины.

В то же время сделать акцент на бедрах можно посредством баски и ремней в виде цепей, которые стали популярны благодаря брендам Acne Studios, Moschino, Chanel. Как отмечают эксперты, данные изделия отлично смотрится с платьями из трикотажной ткани, жакетами и джинсами.

Кроме того, выгодно выделить формы способны предметы гардероба с вырезами на талии. Например, кроп-топы с обрамляющими фигуру завязками, а также топы и жакеты с упомянутым элементом по бокам.

Мода,Chanel,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители