Названа выгодно подчеркивающая фигуру одежда

Редакторы модного журнала The Symbol назвали вещи, которые выгодно подчеркивают фигуру. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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По мнению специалистов, скорректировать талию и сделать ее визуально уже помогут укороченные жакеты и рубашки. Названная одежда является универсальной и легко сочетается как с джинсами с низкой посадкой, так и брюками с высокой линией талии и юбками разной длины.

В то же время сделать акцент на бедрах можно посредством баски и ремней в виде цепей, которые стали популярны благодаря брендам Acne Studios, Moschino, Chanel. Как отмечают эксперты, данные изделия отлично смотрится с платьями из трикотажной ткани, жакетами и джинсами.