Что носить после 50 лет

В 50 лет жизнь точно не заканчивается. Стилисты рассказали, что носить женщинам в этом возрасте.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Юбки миди

В более молодом возрасте девушки отдают предпочтение юбкам мини. А вот после 50 на такую авантюру решится не каждый. Да оно и не зачем, пишет Marie Claire. Миди смотрится более солидно и эффектно.

Второй вариант – юбки А-силуэта. Такие любит носить Николь Кидман.

Кроп-топ

Да, и после 50 можно носить короткие топы, если вы занимаетесь спортом и следите за питанием. Карла Бруни обожает такие.

Джинсы

Убираем любимые скинни в сторону и носим широкие или прямые фасоны. Они подчеркнут фигуры и удлинят ноги. Дополнить образ можно боди.

Костюм