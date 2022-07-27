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1 час назад

Что носить после 50 лет

РИА "ФедералПресс"

В 50 лет жизнь точно не заканчивается. Стилисты рассказали, что носить женщинам в этом возрасте.

Что носить после 50 лет
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Юбки миди

В более молодом возрасте девушки отдают предпочтение юбкам мини. А вот после 50 на такую авантюру решится не каждый. Да оно и не зачем, пишет Marie Claire. Миди смотрится более солидно и эффектно.

Второй вариант – юбки А-силуэта. Такие любит носить Николь Кидман.

Кроп-топ

Да, и после 50 можно носить короткие топы, если вы занимаетесь спортом и следите за питанием. Карла Бруни обожает такие.

Джинсы

Убираем любимые скинни в сторону и носим широкие или прямые фасоны. Они подчеркнут фигуры и удлинят ноги. Дополнить образ можно боди.

Костюм

Этот аут-фит актуален в любом возрасте. Звезды предпочитают классические модели, они вписываются в любой гардероб.

Мода,Николь Кидман,
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