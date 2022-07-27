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3 часа назад

Как определить, подходит ли бюстгальтер

РИА "ФедералПресс"

Создатель академии бра-фиттинга Алина Гизатуллина рассказала о том, как правильно подобрать себе бюстгалтер. Инструкцию об этом она опубликовала в своем телеграм-канале.

Как определить, подходит ли бюстгальтер
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Пояс бюстгальтера должен располагаться на самой узкой части спины и быть плотным – при натяжении между спиной и поясом помещается только одна ладонь ребром»,

– отметила эксперт.

Кроме того, важно правильно подбирать размер чашки. Она должна быть заполнена, не пережата. Важно и корректное положение боковой косточки на ребрах, за пределами зоны груди. Нижняя часть косточек при правильно выбранном размере располагается в естественной линии сгиба под грудью.

«Перемычка, которая соединяет чашки, должна плотно прилегать к грудине. При наклоне вперед перемычка остается на своем месте»,

– отметила специалист.

Гизатуллина подчеркнула, что бретельки не должны быть слишком сильно затянуты, врезаться в плечи или, наоборот, спадать. Если оттягивать вверх бретельку от плеча, то в этот промежуток должны помещаться 2 пальца.

Мода,
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