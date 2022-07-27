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5 часов назад

Названы главные модные тренды осени 2022 года

Lenta.ru

Маркетплейс Lamoda назвал главные тренды на осень 2022 года. Соответствующие комментарии были предоставлены «Ленте.ру» модным экспертом компании Юлией Мануковой в среду, 27 июля.

Названы главные модные тренды осени 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Представительница ретейлера отмечает, что одной из ключевых тенденций будущего сезона являются прозрачные блузки и топы, которые появлялись в коллекциях брендов Valentino, Khaite и других.

«Культ обнаженного тела продолжает вдохновлять дизайнеров даже осенью. Модные дома рекомендуют носить их на голое тело, но, конечно, мало кто согласится на такой эксперимент»,

— уточняет она.

Среди прочего, актуальными вещами сезона, по мнению Мануковой, станут пиджаки с массивными плечами, а также укороченные или приталенные дутые куртки. Кроме того, специалистка рекомендует обратить внимание на брюки и джинсы с заниженной талией.

Популярность также обретают трикотажные чулки, которые дизайнеры люксовых брендов Chanel и Hermès советуют сочетать с туфлями-лодочками и сапогами. Сотрудница Lamoda подчеркивает, что в моду вернутся ботфорты, которые помогут визуально удлинить ноги и составить стильные образы с мини-платьями.

Мода,Chanel,
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