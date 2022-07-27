Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 58.66EUR 59.41
Войти в почту
5 часов назад

Почему одежду Канье Уэста продают в мусорных мешках

Мира Маркина

Канье Уэст снова в центре внимания: сейчас рэпер сотрудничает с креативным директором Balenciaga Демной Гвасалией в рамках совместной коллекции Yeezy GAP Engineered by Balenciaga. Их рекламная кампания буквально захватила социальные сети, а все благодаря хитрому пиар-ходу. Как звезды мира моды продвигают новую линейку одежды, читайте в материале «Рамблера».

Почему одежду Канье Уэста продают в мусорных мешках
Фото: Legion-mediaLegion-media

В социальных сетях завирусились видео с одеждой бренда Yeezy (принадлежит Канье Уэсту), на которых покупатели, заинтересованные вещами из коллекции Yeezy x Gap Engineered by Balenciaga Yeezy Gap, роются в мусорных мешках. Спросите, зачем? Все очень просто: дизайнеры устроили подобный перфоманс, чтобы привлечь к себе (и одежде, разумеется) максимум внимания. Надо отметить, своего они добились: мало того, что СМИ только и пишут, что о выходке дизайнеров, так и покупатели без брезгливости копаются в мусорных мешках в поисках интересных для себя фэшн-сокровищ.

Впечатляют и очереди в первый в мире магазин коллаборации брендов на Таймс-Сквер, который представляет собой серое помещение с ярким освещением, посреди которого стоят мешки землистого цвета, наполненные новыми моделями товаров.

Напомним, о готовящейся коллаборации бренда рэпера Канье Уэста с сетью магазинов бюджетной одежды Gap и люксовым домом моды Balenciaga, стало известно в начале этого года. В комментарии для Vogue артист заявил, что главная цель совместной работы — сделать люксовый, но при этом бюджетный продукт.

Мода,Канье Уэст,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители