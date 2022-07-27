Почему одежду Канье Уэста продают в мусорных мешках

Канье Уэст снова в центре внимания: сейчас рэпер сотрудничает с креативным директором Balenciaga Демной Гвасалией в рамках совместной коллекции Yeezy GAP Engineered by Balenciaga. Их рекламная кампания буквально захватила социальные сети, а все благодаря хитрому пиар-ходу. Как звезды мира моды продвигают новую линейку одежды, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Legion-media Legion-media

В социальных сетях завирусились видео с одеждой бренда Yeezy (принадлежит Канье Уэсту), на которых покупатели, заинтересованные вещами из коллекции Yeezy x Gap Engineered by Balenciaga Yeezy Gap, роются в мусорных мешках. Спросите, зачем? Все очень просто: дизайнеры устроили подобный перфоманс, чтобы привлечь к себе (и одежде, разумеется) максимум внимания. Надо отметить, своего они добились: мало того, что СМИ только и пишут, что о выходке дизайнеров, так и покупатели без брезгливости копаются в мусорных мешках в поисках интересных для себя фэшн-сокровищ.

Впечатляют и очереди в первый в мире магазин коллаборации брендов на Таймс-Сквер, который представляет собой серое помещение с ярким освещением, посреди которого стоят мешки землистого цвета, наполненные новыми моделями товаров.