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3 часа назад

Gucci признали самым популярным брендом в мире

Lenta.ru

Перечислены самые популярные модные бренды в мире за второй квартал 2022 года. Об этом стало известно из исследования платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды.

Gucci признали самым популярным брендом в мире
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно данным аналитиков, лидером в рейтинге из 20 самых востребованных модных домов признана итальянская марка Gucci. Утверждается, что популярность бренда в указанный период принесла коллаборация с Adidas, после запуска которой число поисковых запросов в сети выросло на 286 процентов.

В то же время вторым по значимости назван испанский бренд Balenciaga, который в первом квартале возглавлял список. Третье место получил Prada, спустившийся с четвертой позиции по сравнению с данными предыдущего отчета. За ними последовали бренды Valentino и Louis Vuitton, замкнувшие пятерку.

Мода,Louis Vuitton,
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