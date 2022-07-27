Gucci признали самым популярным брендом в мире

Перечислены самые популярные модные бренды в мире за второй квартал 2022 года. Об этом стало известно из исследования платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды.

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Согласно данным аналитиков, лидером в рейтинге из 20 самых востребованных модных домов признана итальянская марка Gucci. Утверждается, что популярность бренда в указанный период принесла коллаборация с Adidas, после запуска которой число поисковых запросов в сети выросло на 286 процентов.