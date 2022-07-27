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3 часа назад

Названы самые популярные одежда, обувь и аксессуары 2022 года

Lenta.ru

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, назвали самые популярные одежду, обувь и аксессуары во втором квартале 2022 года. Соответствующий материал появился на одноименном сайте.

Названы самые популярные одежда, обувь и аксессуары 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Наиболее востребованной у женской аудитории стала сумка итальянского бренда Diesel модели 1DR. Второе место заняли кроссовки Adidas x Gucci Gazelle. На третьей позиции оказалось платье с эффектом голого тела, которое российская стилистка и дизайнер Лотта Волкова выпустила для люксовой французской марки Jean Paul Gaultier.

Также в список вошли сумка через плечо Balenciaga Le Cagole, брюки карго Jaded London Tech, солнцезащитные очки Prada, слитный купальник с логотипом Fendace и шлепанцы Gucci Original.

В свою очередь, среди мужских запросов лидировали кроссовки Adidas Originals x Wales Bonner Samba, вторую строчку рейтинга заняли замшевые сабо Birkenstock Boston, третью — толстовка Yeezy Gap от Balenciaga Dove. Помимо того, в перечень попали джинсовые шорты свободного кроя Levi's 469, шорты карго Stone Island Compass с нашивкой-логотипом и кроссовки Nike Air Force 1.

Чтобы найти самые популярные предметы гардероба в мире, алгоритмы платформы Lyst фильтруют более восьми миллионов товаров, отметили эксперты. Результаты формируются, исходя из количества упоминаний в социальных сетях, поисковых запросов и просмотров страниц, а также в зависимости от числа взаимодействий с ассортиментом и продаж в данном приложении.

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