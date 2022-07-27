5 способов скрыть живот с помощью одежды

Скорректировать фигуру проще, чем кажется, достаточно знать всего несколько правил составления гардероба.

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Удачный наряд может создать визуально идеальную фигуру и даже избавить от пары размеров, а неудачный наряд сделает силуэт негармоничным и может подчеркнуть проблемные места.

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Почти всем девушкам знакомо ощущение, когда платье потрясающе смотрится на вешалке, но разочаровывает в примерочной, облегая животик. А ведь именно эту зону все так отчаянно хотели бы скрыть. Чтобы сделать это, стоит придерживаться простых правил.

Подчеркивайте достоинства

Главное правило визажистов и стилистов: не пытаться скрыть недостатки, а подчеркивать достоинства. Пусть все взгляды будут направлены на то, чем вы гордитесь. Может быть, у вас эффектная зона декольте и шея? Выбирайте вещи с V-образным вырезом, дополняйте образ колье и подвесками. Если вы гордитесь тонкими запястьями или щиколотками, открывайте их и привлекайте внимание к этим частям тела с помощью браслетов.

Используйте вертикаль

О том, что вертикальная полоска стройнит, знают все, но используют этот визуальный прием часто неправильно. Футболки и свитшоты с таким принтом могут смотреться странно и даже добавить объема.

Однако можно применить прием с вертикальной полоской иначе, создав второй слой. Если оставить кардиган или жакет распахнутым, появятся дополнительные линии, которые сделают визуально выше и стройнее. Отлично этот способ работает, если выбрать джинсы или брюки с высокой посадкой, заправить в них футболку, а сверху накинуть кардиган из плотной ткани.

Сумка кросс-боди

Вариант сумки, которая носится через плечо, визуально создает дополнительную линию, которая делает талию заметно уже. Важно выбирать модели, подходящие по размеру: хрупким девушкам стоит выбирать небольшие сумочки, а полным — более объемные.

Платья с запахом

Этот вариант идеален для тех, кто хочет скрыть животик. Они отлично маскируют лишний объем и создают легкий, женственный силуэт. Такие платья маскируют животик, акцентируя внимание на декольте и талии.

Брюки и юбки с высокой талией

Такие модели скроют животик, сделают визуально стройнее. Главное, выбирать правильные ткани и фактуры: бархат, вельвет и прочие мягкие ткани добавят объема, а резинки и декор в районе живота сведут все усилия по маскировке лишнего на нет.

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